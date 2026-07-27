Путін знову збільшив штатну чисельність російської армії

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил Росії до двох мільйонів 426 тисяч. Згідно з документом, кількість військовослужбовців збільшилася з одного мільйона 510 тисяч до одного мільйона 535 тисяч.

Як повідомляє РИА «Новости», збільшення пов'язане із створенням військово-будівельних підрозділів.

Попередні укази про збільшення чисельності армії Путін підписав у березні (до одного мільйона 502 тисячі) та червні 2026 року (до двох мільйонів 399 тисяч). До початку повномасштабного російського вторгнення в Україну штатна чисельність Збройних сил Росії становила трохи більше одного мільйона. З початку війни РФ проти України чисельність армії зростала шість разів.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News заявив, що на його думку, Путін готується до нової хвилі мобілізації. За словами Зеленського, після виборів до Держдуми, призначених на 21 вересня, російська влада може мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб. Незалежного підтвердження цих даних немає.

Раніше видання «Верстка» та «Важливі історії» з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента Росії, повідомляли, що в Кремлі обговорюють можливість нової мобілізації восени 2026 року. За даними співрозмовників видань, підготовчі заходи вже ведуться, але остаточного рішення поки що не схвалили.



