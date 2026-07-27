Зеленський: Путін готується мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб

Російський лідер Володимир Путін готується до мобілізації, про це свідчать дані розвідки, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News.

«Путін не готовий зупинити цю війну. Є дані розвідки, що він готується до мобілізації. Він хоче зробити це після виборів до Думи 21 вересня. Він хоче посилити мобілізацію. Не відкрито, бо боїться свого суспільства, але він зробить це на початку жовтня, якщо ми не створимо йому проблем із логістикою, зброєю, бензином, дизелем і якщо наші партнери не введуть тотальні санкції за його агресію», – сказав український президент.

За його словами, лідер РФ планує мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб.

«Для нього мобілізувати таку кількість людей не так уже й складно. У нього будуть внутрішні питання із цього приводу, оскільки його суспільство – і я бачив опитування – виступає проти мобілізації. Значний відсоток населення також виступає проти війни, але вони все одно підтримують Путіна. Він не зможе швидко підготувати цих людей. Це, знов-таки, означає, що він посилатиме на поле бою погано підготовлених людей. А це, зі свого боку, означає великі втрати», – додав Зеленський.

Раніше цього місяця керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що на осінь 2026 року Росія готує мобілізацію від 500 тисяч людей. «Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на сході, інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план РФ», – зазначив він.

Коваленко додав, що «на Україну чекають дуже насичені осінь і зима», тож доведеться вистояти у «дуже непростих» піхотних боях, у яких, за його словами, «зійдуться люди, дрони, КАБи й інші інструменти вбивства».

18 червня у російських Пензі й Сердобську розпочалися масові облави на чоловіків – силовики зупиняли машини і громадський транспорт, змушуючи затриманих підписувати контракти з міністерством оборони для участі у війні проти України. Регіональне управління Росгвардії заявляло, що під час міжвідомчого рейду було перевірено 80 водіїв, дев'ять із яких не перебували на військовому обліку, їм вручили офіційні повістки.

Офіційно влада РФ про плани з мобілізації не оголошувала.