Військком російського регіону визнав облави на військовозобов’язаних

Військовий комісар Пензенської області Росії Андрій Сурков під час брифінгу підтвердив, що силовики проводять рейди щодо жителів регіону. Він стверджує, що ці облави нібито регулярні і відбуваються для затримання тих, хто ухиляється від призову.

«Метою таких рейдів є розшук громадян, які ухиляються від призову чи постановки на військовий облік, а також тих, хто самовільно залишив військову частину. Ці рейди регулярні, ми їх проводимо спільно з поліцією раз на місяць у встановлений термін», – сказав Сурков.

Через початок масових рейдів місцеві жителі створили телеграм-канал із новинами про облави у обласному центрі Пензі та місті Сердобську.

Після цього поліція регіону випустила «застереження» для тих, хто знімає рейди на відео. У повідомленні УМВС стверджується, що ці відео «ніякого стосунку до відправлення до зони СВО не мають», а поліцейські діють відповідно до закону.

18 червня у Пензі та Сердобську розпочалися масові облави на чоловіків – силовики зупиняли машини та громадський транспорт, змушуючи затриманих підписувати контракти з міністерством оборони для участі у війні проти України. Регіональне управління Росгвардії заявляло, що під час міжвідомчого рейду було перевірено 80 водіїв, дев'ять із яких не перебували на військовому обліку - їм вручили офіційні повістки.