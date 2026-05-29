Журналісти встановили імена 223 539 військових РФ, які загинули на війні проти України

Російська служба «Бі-Бі-Сі», незалежне російське видання «Медіазона» і команда волонтерів підтвердили імена 223 539 російських військовослужбовців, які загинули з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Цей список сформували на основі аналізу некрологів, фотографій із цвинтарів і військових меморіалів, а також даних відкритих державних реєстрів.

Як і раніше, найбільшу частку загиблих становлять добровольці – 82 224, потім йдуть невстановлені дослідниками учасники бойових дій – 48 177, контрактники – 45 923, ув’язнені – 25 367 і мобілізовані – 18 955.

Аналіз даних російського Реєстру спадкових справ, як зазначається, показав, що з лютого 2022 року до кінця 2025 року могли загинути близько 352 тисячі російських військовослужбовців – громадян Росії. З урахуванням втрат іноземних громадян, загальна кількість убитих з боку Росії може бути приблизно від 367 тисяч до 523 тисяч осіб.

За даними українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими станом на 30 березня 2026 року, до російської армії завербували понад 27 тисяч іноземців зі 135 країн.

За даними британської розвідки на травень 2026 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році загинуло майже 500 000 російських солдатів.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.