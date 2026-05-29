Генштаб ЗСУ: втрати особового складу армії РФ перевищили мільйон 361 тисячу

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 361 070 своїх військових, зокрема 960 осіб за останню добу, такі дані на ранок 29 травня навів Генштаб ЗСУ.

Крім того, в українському командуванні навели такі дані про втрати в російській військовій техніці:

танки – 11 958 (+2 – за останню добу)

бойові броньовані машини – 24 636 (+11)

артилерійські системи – 42 860 (+28)

РСЗВ – 1 808 (+2)

засоби ППО – 1 397

літаки – 436

гелікоптери – 353

наземні робототехнічні комплекси – 1 496 (+4)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 316 652 (+1 750)

крилаті ракети – 4 687

кораблі / катери – 33

підводні човни – 2

автомобільна техніка й автоцистерни – 100 230 (+324)

спеціальна техніка – 4 227.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

У травні російські видання «Медуза» і «Медіазона» на основі поіменних списків оцінили втрати російської армії на кінець 2025 року в 352 тисячі осіб. Ця цифра включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.

За даними британської розвідки на травень 2026 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році загинуло майже 500 000 російських солдатів.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.