«На жаль, миру немає»: Зеленський розповів про плани Путіна на осінь і закликав до тиску на Росію

За даними української розвідки, президент РФ Володимир Путін готує на осінь умови для розширення мобілізації, наголосив у новому відеозверненні 25 липня Володимир Зеленський.

«Цифри його втрат (втрат президента РФ Володимира Путіна на війні – ред.) говорять самі за себе. За неповних сім місяців цього року до лав російських збройних сил надійшла 221 тисяча осіб. У той час як втрати росіян у той самий період склали майже 225,5 тисяч, і з них 131 тисяча – це вбиті, майже 93 тисячі – поранені, значна кількість поранень – важкі, бо в росіян тотально погана фронтова медицина», – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що Путін хоче просто забирати нових росіян на війну – він маскує це іншими словами, сигналами, але готується.

«Важливо, щоб ми з партнерами могли натиснути на Росію достатньо, щоб думки про припинення цієї агресії стали домінувати – думки про мир, а не про додаткову російську мобілізацію. Наші далекобійні операції, наші мідстрайки цьому сприяють. Все більше росіян помічають путінську війну та втрачають від неї і думають, що війну не треба затягувати. Ми бачимо це», – сказав український лідер.

Зеленський відзначив також й співпрацю Росії з Північною Кореєю.

«Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї: вже з червня готуються у Воронезькій області, щоб їх прийняти. Також Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війни, покращує їхню зброю – дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет. Ми будемо протидіяти», – підсумував він.

За даними керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрія Коваленка, на осінь 2026 року Росія готує мобілізацію від 500 тисяч людей. «Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на сході, інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план РФ», – зазначив він.

Коваленко додав, що «на Україну чекають дуже насичені осінь і зима», тож доведеться вистояти у «дуже непростих» піхотних боях, у яких, за його словами, «зійдуться люди, дрони, КАБи та інші інструменти вбивства».

«Кірієнко та Гєрасімов запевнили Путіна, що це допоможе нас здолати. Я точно знаю, що вони помиляються. Зараз нам всім потрібна буде єдність та ефективність», – підсумував керівник ЦПД.

18 червня у Пензі та Сердобську розпочалися масові облави на чоловіків – силовики зупиняли машини та громадський транспорт, змушуючи затриманих підписувати контракти з міністерством оборони для участі у війні проти України. Регіональне управління Росгвардії заявляло, що під час міжвідомчого рейду було перевірено 80 водіїв, дев'ять із яких не перебували на військовому обліку - їм вручили офіційні повістки.



