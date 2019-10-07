«Суд над Путіним» влаштували під посольством Росії у Києві (фото)

Близько десятка людей зібралися в понеділок біля посольства Росії у Києві на акцію-перформанс «Суд над Путіним». Як передає кореспондент Радіо Свобода, один з учасників акції одягнув тюремну робу і маску зі схожими, як у президента Росії Володимира Путіна, рисами, а також почепив на шию табличку з написом: «військовий злочинець».

Крім того, ще один учасник акції був одягнений у чорну мантію судді і зачитував імпровізованому «російському президентові» звинувачення за «злочини в Україні, Грузії, Чечні» та інші незаконні дії.

Повідомляється, на акцію, серед інших, прийшли колишні політв’язні Артур Панов і Володимир Балух.

Організатори зазначили, що приурочили акцію до дня народження російського лідера. Сьогодні Володимирові Путіну виповнилося 67 років.