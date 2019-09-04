Після поїздки до Монголії Путін вирушив на «Східний економічний форум»

Після дводенної поїздки до Монголії президент Росії Володимир Путін відправився в російське місто Владивосток для участі у «Східному економічному форумі».

Він має зустрітися з іноземними лідерами й очолити урядову нараду про національну програму розвитку далекого сходу Росії у 2025-2035 роках.

Захід мають відвідати делегації з Японії, Китаю, Південної Кореї, Індії, Монголії та Сінгапуру.

За даними організаторів, минулого року на «Східному економічному форумі» підписали 220 угод на суму понад 46 мільярдів доларів (без урахування угод із комерційною таємницею).

3 вересня в столиці Монголії Улан-Баторі Путін та його монгольський колега Халтмаагійн Баттулга підписали постійний договір про дружбу та стратегічне партнерство.