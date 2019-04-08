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08 Квітень 2019, Київ 10:16
Новини | Міжнародні

Ердоган проведе переговори з Путіним у Москві

Востаннє Реджеп Таїп Ердоган (л) і Володимир Путін зустрічалися 14 лютого в російському Сочі

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні має зустрітися у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч відбудеться через декілька днів після посилення суперечки між Вашингтоном і Анкарою щодо можливих військових планів Туреччини в Сирії і її купівлі Туреччиною системи ППО у Росії.

Російські інформагенції пишуть, що Ердоган і Путін обговорять, серед іншого, ситуацію в Сирії, постачання Туреччині зенітних ракетних систем С-400, реалізацію «Турецького потоку».

Туреччина є членом НАТО, її відносини з Росією історично були напруженими. Але Москва і Анкара встановили міцні економічні зв’язки після закінчення Холодної війни і зблизились за останні роки.

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Тим часом, Сполучені Штати та інші країни НАТО засуджують Туреччину через її рішення придбати російські ракети ППО С-400, які не сумісні з системами НАТО і розглядаються як загроза винищувачам F-35 американського виробництва. Вашингтон зажадав від Анкари розірвати угоду з Росією і призупинив участь Туреччини в програмі F-35.

Крім того, Сполучені Штати і Туреччина підтримують різних антиурядових повстанців у восьмирічній громадянській війні в Сирії.

Американські військові підтримують сирійських курдських бійців на півночі країни в їх боротьбі проти екстремістів угруповання «Ісламська держава». Анкара вважає сирійських курдів терористами, пов’язаними з курдськими сепаратистами, що діють в Туреччині, і пообіцяла знищити їх.

Росія підтримує урядові сили президента Сирії Башара Асада.

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