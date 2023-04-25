Путін підписав указ про дзеркальне вилучення іноземних активів

Президент Росії Володимир Путін у вівторок підписав указ про дзеркальне вилучення іноземних активів. Згідно з документом, при конфіскації російського майна в США та в інших країнах, що підтримали санкції проти Москви, пов’язані з цими державами активи в Росії будуть переводиться в тимчасове управління.

Як повідомляє російська агенція РБК, у переліку такого майна зараз зазначені частка в «Юнипро» та дві частки у Fortum. Підписаний Путіним указ переводить їх під тимчасове управління Росмайна.

Більшістю акцій енергокомпанії «Юнипро» володіє німецький концерн Uniper. Fortum Russia B.V. – це спільне підприємство з участю фінської державної енергетичної компанії.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва запровадила низку обмежень для іноземних компаній із так званих «недружніх країн», які підтримали санкції проти РФ. Серед іншого, продаж такими компаніями активів у Росії потребує погодження з урядовою комісією.