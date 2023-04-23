США поділилися з європейськими банками способами протидії ухиленню РФ від санкцій

США заявляють, що поділилися інформацією з європейськими банкірами, урядовцями та бізнес-лідерами, щоб присікти спроби Росії обійти санкції Заходу, повідомляє Reuters з посиланням на Мінфін США.



Браян Нельсон, заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та відмивання грошей, минулого тижня провів брифінги в Швейцарії, Австрії, Німеччині та Італії, щоб сприяти більш ефективному контролю за санкціями, запровадженими через вторгнення Росії в Україну.

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Нельсон поділився деталями про деякі з найважливіших військових товарів, які Росія намагається придбати, включаючи оптичні пристрої, електроніку та виробниче обладнання, повідомило Міністерство фінансів.



Він закликав союзників бути уважними до «червоних прапорців», таких як великі готівкові платежі, маршрутизація платежів через треті країни, не залучені до транзакцій, численні тендери або поставки ідентичних продуктів від різних постачальників для одного кінцевого користувача. Інші попереджувальні знаки включають часті або останні зміни кінцевих користувачів або одержувачів, або перенаправлення товарів до третіх країн, які мають обмежені або відсутні обмеження на реекспорт до Росії.

Наступного тижня, як повідомило Міністерство фінансів США, Елізабет Розенберг, помічниця міністра фінансів США з питань фінансування тероризму та фінансових злочинів, відвідає Казахстан і Узбекистан, щоб посилити застосування санкцій і боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.