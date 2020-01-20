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20 січня 2020, Київ 19:43
Новини | Міжнародні

Путін вніс до Держдуми Росії зміни до Конституції

Деякі оглядачі підозрюють, що конституційні зміни Путіна можуть допомогти йому втриматися при владі після 2024 року

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Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт закону про зміни до Конституції, повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков.

У розміщеному на сайті Держдуми документі пропонується внести зміни в 22 статті Конституції Росії.

Зокрема, Путін хоче прибрати слово «поспіль» зі статті Конституції про допустиму кількість президентських термінів, пропонує закріпити пріоритет російської Конституції над міжнародними договорами, передати деякі повноваження від президента прем’єр-міністру і Держдумі тощо.

Путін створив робочу групу для вивчення запропонованих змін і пообіцяв, що після того, як поправки будуть ухвалені, їх винесуть на «загальноросійське голосування». Такого терміну в законодавстві немає, не йдеться також і про референдум. Як і коли буде організоване таке голосування – незрозуміло.

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Деякі оглядачі підозрюють, що несподівані конституційні зміни Путіна можуть допомогти 67-річному колишньому офіцеру КДБ втриматися при владі після закінчення його четвертого президентського терміну в 2024 році.

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