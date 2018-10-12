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12 Жовтень 2018, Київ 15:36
Новини | Міжнародні

Путіну в Білорусі сподобалося місто, яке Лукашенко назвав «більше російським»

Лукашенко вітає Путіна в Могильові, Білорусь, 12 жовтня 2018 року

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Президент Росії Володимир Путін 12 жовтня назвав «симпатичним» місто Могилів, до якого він прибув для зустрічі з білоруським колегою Олександром Лукашенком та участі в «Форумі регіонів». Перед тим Лукашенко заявив, що Могилів – «місто більше російське, ніж білоруське».

Згодом на російсько-білоруському форумі Путін заявив, що дві країни можуть довести товарообіг до 50 мільярдів доларів, що вп’ятеро перевищуватиме аналогічний показник Росії та Індії.

За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, на переговорах у Могильові Путін і Лукашенко також вирішують проблеми, пов’язані з постачанням нафти і нафтопродуктів.

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