Путіну в Білорусі сподобалося місто, яке Лукашенко назвав «більше російським»

Президент Росії Володимир Путін 12 жовтня назвав «симпатичним» місто Могилів, до якого він прибув для зустрічі з білоруським колегою Олександром Лукашенком та участі в «Форумі регіонів». Перед тим Лукашенко заявив, що Могилів – «місто більше російське, ніж білоруське».

Згодом на російсько-білоруському форумі Путін заявив, що дві країни можуть довести товарообіг до 50 мільярдів доларів, що вп’ятеро перевищуватиме аналогічний показник Росії та Індії.

За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, на переговорах у Могильові Путін і Лукашенко також вирішують проблеми, пов’язані з постачанням нафти і нафтопродуктів.