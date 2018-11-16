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16 Листопад 2018, Київ 10:06
Новини | Міжнародні

Путін: Росія готова скоротити видобуток нафти разом із Саудівською Аравією

Президент Росії Володимир Путін, Сінгапур, 15 листопада 2018 року

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Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність своєї країни співпрацювати з Саудівською Аравією для скорочення видобутку нафти, щоб приборкати значне падіння цін на цю сировину.

Водночас російський лідер за підсумками саміту в Сінгапурі 15 листопада заявив, що ціна 70 доларів за барель «підходить» Москві, яка закладала в бюджет ціну 40 доларів за барель.

У жовтні Росія досягла пострадянського максимуму видобутку на рівні 11,41 мільйона барелів на день.

Ціна нафти еталонного сорту Brent за півтора місяця впала з рівня близько 86 доларів до показника 65 доларів за барель 14 листопада.

Нинішня ціна на чверть нижча від пікового значення за чотири роки, досягнутого на початку жовтня 2018 року
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Котирування нафти Brent упали до 65 доларів за барель

Росія та Саудівська Аравія є найбільшими експортерами нафти в світі, і російські виробники заявляли про плани збільшення видобутку і в наступному році. Але Саудівська Аравія вказала на початку цього тижня, що їй доведеться скоротити виробництво в грудні на 500 тисяч барелів на день. Ер-Ріяд пов’язав своє рішення з тим, що США відтермінували запровадження обмежень на купівлю іранської нафти для таких великих імпортерів енергоресурсів, як Китай та Індія.

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