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04 листопада 2019, Київ 17:51
Новини | Міжнародні

Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії

Президент Росії Володимир Путін (л) і лідер болгарської проросійської організації Ніколай Малінов (п), 4 листопада 2019 року

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Президент Росії Володимир Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного в шпигунстві у своїй власній країні на користь Росії.

Церемонія відбулася в Москві 4 листопада, через кілька днів після того, як болгарський суд дозволив Ніколаю Малінову залишити країну на п’ять днів.

Малінов – колишній член парламенту від «Болгарської соціалістичної партії» та голова неурядової організації «Національний рух «Русофіли». У вересні йому висунули звинувачення в шпигунстві на користь Росії й відмиванні грошей для російських організацій.

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