Заяви Путіна є явним прикладом його втручання у виборчий процес в Україні – речник Порошенка

Заяви президента Росії Володимира Путіна є «явним прикладом його втручання у виборчий процес в Україні», написав речник президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко у Facebook.

«Сьогоднішні заяви Путіна є явним прикладом його втручання у виборчий процес в Україні, попри те, що кампанія ще навіть не почалася. Очевидною є неприязнь Путіна до Порошенка як державного діяча, який зірвав плани Кремля із повернення України під контроль Російської імперії», – заявив Цеголко.

Він додав, що Порошенко «виступав і виступає за політико-дипломатичне врегулювання, але ніколи не погодиться на мир на умовах країни-агресора».

Цеголко не уточнив, про які заяви Путіна йде мова.

15 листопада президент Росії сказав, що «зустрічатися в «нормандському форматі» в цей час в ході передвиборної кампанії, яка відбувається в Україні, більш-менш безглуздо, тому що взагалі дотепер сьогоднішня українська влада не виявила бажання виконувати Мінські угоди».

Вибори президента України заплановані на кінець березня 2019 року.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!