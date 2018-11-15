Путін: зустрічатися в «нормандському форматі» більш-менш безглуздо

Зустріч у «нормандському форматі» наразі була б «безглуздою», повідомив президент Росії Володимир Путін під час спілкування з журналістами в Сингапурі.

«Зустрічатися в «нормандському форматі» в цей час в ході передвиборної кампанії, яка відбувається в Україні, більш-менш безглуздо, тому що взагалі дотепер сьогоднішня українська влада не виявила бажання виконувати Мінські угоди, вони ж нічого не роблять для імплементації цих домовленостей, нічого не відбувається», – сказав Путін.

Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.

Востаннє президенти країн «нормандської четвірки» зустрічалися в жовтні 2016 року в Берліні.

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