У РФ повідомляють, що біля ще однієї резиденції Путіна встановили зенітний комплекс «Панцир-С1»

Неподалік ймовірної резиденції президента Росії Володимира Путіна біля Красної Поляни в Краснодарському краї РФ встановили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», повідомила команда розслідувачів опозиційного політика в ув’язненні Олексія Навального.

Повідомляється, що за кілометр від встановлення ППО розташований «комплекс будівель, який формально жодного відношення до президента мати не може».

«Все це за документами належить «Газпрому», але насправді це секретна зимова резиденція Володимира Путіна. Це місце, де він катається на лижах», – зазначають розслідувачі.

Це шале вважається будинком прийому офіційних гостей. Тут розташовані два будинки, корпус для осіб супроводу, гірськолижний підйомник та вертолітний майданчик. Спочатку збудували будинок площею 3800 квадратних метрів. У ньому чотири поверхи: два під землею та два – над землею. У цьому будинку розташовані величезний спа-комплекс, дві великі спальні та інші приміщення.

Після Олімпіади збудували і другий будинок. Його площа – 8300 квадратних метрів. За даними розслідувачів, у цей будинок купили рояль Микола II за шість мільйонів рублів, ковдру з гусячого пуху за 140 тисяч рублів, світильники із кристалами Swarovski за пів мільйона рублів.

У січні стало відомо, що російська влада встановила комплекси «Панцир-С1» біля Міноборони, аеродрому Остаф’єво, резиденції президента Путіна в Ново-Огарьові та на Валдаї, а також на офісній будівлі Москви. 22 лютого «Панцир-С1» помітили на Воробйових горах навпроти стадіону «Лужники», де мав виступити Путін.