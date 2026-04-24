У Росії соціологічна служба фіксує падіння рейтингу Путіна сім тижнів поспіль

Російська соціологічна служба «Всеросійський центр вивчення громадської думки» (ВЦИОМ) зафіксувала чергове зниження рейтингу схвалення діяльності російського президента Володимира Путіна.

Згідно з опублікованими у п’ятницю результатами чергового щотижневого опитування, рівень схвалення діяльності Путіна знижується сьомий тиждень поспіль.

Статистика з’явилася на сайті ВЦВГД на дві години пізніше за звичний час публікації, зазначає «Агентство».

Рівень схвалення діяльності Путіна впав протягом тижня на 1,1%, склавши 65,5%. Нижче показники були лише понад чотири роки тому, до російського вторгнення в Україну.

Ще у лютому 2026 року цей показник становив 74%. Знижується й інший показник – рейтинг довіри Путіну, на запитання про довіру позитивно відповів 71% опитаних ВЦВГД, що на 1 відсоток менше, ніж тиждень тому.

Знижуються й рівні підтримки уряду та його очільника, але трохи підріс, згідно з ВЦВГД, рейтинг «Єдиної Росії».

Інша пов’язана з державою служба ФОМ зафіксувала рівень довіри Путіну в 74%, як минулого тижня – це теж один із найнижчих показників за чотири роки.

Соціологічні служби не повідомляють, із чим конкретно може бути пов’язане падіння рейтингів Путіна. В останні тижні невдоволення, зокрема й у провоєнних колах, викликають блокування в інтернеті. Великий резонанс викликав відеозвернення блогера Вікторії Боні до Путіна. Боня розповіла про «величезну стіну між» народом та Путіним і про те, що його бояться всі, навіть «губернатори».