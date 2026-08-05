Путін провів перестановки у керівництві угруповань, які воюють проти України

Російський лідер Володимир Путін здійснив перестановки у керівництві армійських угруповань Росії, які беруть участь у війні проти України. Як передає Російська служба Радіо Свобода, про це він оголосив на нараді в Міноборони РФ, кадри якої показали 5 серпня.

Путін заявив, що всі служби тилу Міноборони Росії будуть «зосереджені в одних руках».

На посаду їхнього начальника призначили Валерія Солодчука, який до цього керував угрупованням «Центр», що воює в Україні. Це угруповання очолить Андрій Іванаєв, який досі керував угрупованням «Схід», а «Схід», у свою чергу, очолить генерал Петро Булгарьов, колишній начальник штабу цього угруповання.

Начальник штабу угруповання «Центр» Денис Лямін очолить російські війська безпілотних систем.

За словами Путіна, цей рід військ тільки формується, і «стояло завдання знайти людину, яка зарекомендувала себе найкращим чином у цій роботі».

При цьому ще в листопаді 2025 року заявлялося про створення військ безпілотних систем РФ як окремого роду військ, і стверджувалося, що їх начальником був призначений Юрій Ваганов, у минулому продавець сантехніки і будматеріалів, який після початку війни РФ в Україні почав постачати російським військовим безпілотники.