«Прямої лінії» з Путіним цьогоріч не буде – Кремль

«Прямої лінії» з президентом Росії Володимиром Путіним цьогоріч не буде, повідомив російським державним ЗМІ його речник Дмитро Пєсков.

«Це було б зайвим... Президент проводить пряму лінію вже останні кілька місяців», – заявив Пєсков.

Він заявив, що канцелярія російського президента працює над тим, щоб «додати якісь елементи «прямої лінії» в щорічну пресконференцію Путіна в грудні.

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Остання «пряма лінія» Путіна, 17-та за ліком, відбулася 20 червня 2019 року. Вона тривала 4 години 8 хвилин. Перша така передача вийшла в 2001 році. Відтоді «пряма лінія» проходила щороку, крім 2004 і 2012 років.