Рейтинги «прямої лінії з Путіним» в Москві показали мінімум з 2013 року

Рейтинг щорічної «прямої лінії з Володимиром Путіним» серед жителів Москви виявився мінімальним з 2013 року. Про це повідомляє російське видання РБК посилаючись на попередні дані компанії Mediascope.

Рейтинг трансляції склав 6,8 відсотків. Це кількість людей, що дивилися «Пряму лінію» від загальної кількості населення Москви. Частка телевізійної аудиторії склала 52,5 відсотка. Всього трансляцію дивилося близько мільйона москвичів. При цьому, згідно з опублікованими даними, жителів столиці більше зацікавила друга частина передачі.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, рейтинг «прямої лінії з Путіним» серед москвичів знижується четвертий рік поспіль. У 2015 році рейтинг у Москві склав 12,7 відсотків, а частка аудиторії 61,6 відсотків. У 2018 рейтинг знизився до 8,1 відсотка, а частка телевізійної аудиторії склала 54,1 відсотка.

Минулого року трансляцію дивилося близько 6 мільйонів росіян, що стало мінімальним показником з 2011 року. Даних щодо цьогорічного рейтингу «прямої лінії» по всій Росії Mediascope ще не має.

"Пряма лінія з Володимиром Путіним" пройшла 20 червня. Цього року не було включень і питань з анексованого Криму.

Захід тривав понад 4 години і єдиною згадкою про півострів під кінець «прямої лінії» стало питання від ведучої щодо будівництва залізничної частини Керченського мосту.