Путін міг наказати Шойгу зупинити український контрнаступ до початку жовтня – Інститут вивчення війни

Президент РФ Володимир Путін міг дати міністру оборони Росії Сергію Шойгу термін до початку жовтня 2023 року, щоб покращити ситуацію на передовій, зупинити українські контрнаступи та повернути російським військам ініціативу для початку наступальної операції. Таке припущення роблять в американському інституті вивчення війни (ISW) з посиланням на поширювані дані інсайдерського джерела в Кремлі.

«Російське військове командування, можливо, віддає наказ про невпинні контратаки в надії змусити український контрнаступ досягти кульмінації, навіть високою ціною для російського військового потенціалу», – кажуть аналітики.

Також в ISW зазначають, що «можливо, Путін наказав російському військовому командуванню утримувати всі початкові оборонні позиції Росії, щоб створити ілюзію, що українські контрнаступи не принесли жодного тактичного чи оперативного ефекту, незважаючи на значну підтримку Заходу».

«Така інформаційна ініціатива може бути успішною лише в довгостроковій перспективі, якщо російські війська справді зможуть перешкодити українським силам прорватися та звільнити значні території», – йдеться в огляді.

За даними Генштабу ЗСУ, нині Сили оборони проводять наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні дії – на Бахмутському, й закріплюються на досягнутих рубежах.