Путін може відвідати Туреччину 27 квітня для відкриття АЕС – Ердоган

Президент Росії Володимир Путін може відвідати Туреччину 27 квітня для урочистого відкриття першої в країні атомної електростанції, заявив у середу президент Реджеп Тайїп Ердоган.

Перша в Туреччині атомна електростанція «Аккую» буде побудована російською державною атомною енергетичною компанією «Росатом».

«27 (квітня) одна з можливостей полягає в тому, що, можливо, Путін приїде, або у нас буде онлайн-підключення», – сказав Ердоган під час інтерв'ю турецькому приватному каналу ATV, повідомляє СNN.

Країни Заходу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну запровадили кілька пакетів санкцій проти РФ, але вони ще не стосувалися російської ядерної енергетики. Київ закликає Захід до запровадження санкцій проти ядерної енергетика РФ.