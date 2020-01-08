Туреччина нагадає Путіну про Крим і утримуваних українців – Пристайко

Туреччина нагадає президентові Росії Володимирові Путіну під час його перебування в цій країні про окупований Крим і утримуваних громадян України, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Як написав він у твітері, він мав телефонну розмову з головою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу і подякував йому за співчуття у зв’язку з катастрофою українського літака в Ірані, але цим розмова не обмежилася.

«Мій колега також наголосив: Туреччина порушить питання деокупації Криму і звільнення всіх громадян України, незаконно утримуваних у Росії і на окупованих територіях, у перебігу сьогоднішнього візиту Путіна», – повідомив український міністр.

Президент Росії Володимир Путін нині перебуває з візитом у Туреччині, щоб зустрітися з керівництвом країни і формально відкрити газопровід «Турецький потік» в обхід України, який фактично вже працює.

Туреччина з часу початку окупації Росією українського Криму, а потім російської гібридної агресії на частині Донбасу 2014 року послідовно підтримує Україну у протистоянні таким діям Москви дипломатично, хоча, на відміну від багатьох західних країн, не запроваджувала політичних і економічних санкцій.