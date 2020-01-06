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06 січня 2020, Київ 13:05
Новини | Політика

МЗС: близько 100 незаконно ув’язнених українців «святкують» Різдво в російських тюрмах

У МЗС звернулися до міжнародної спільноти, щоб вона продовжила тиск на Кремль

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Росія незаконно утримує близько 100 українців, повідомило Міністерство закордонних справ України у Facebook.

«Близько 100 українських громадян, які незаконно ув’язнені в Росії, «святкують» різдвяні свята у в’язниці. Знову!» – наголосили в МЗС.

У відомстві звернулися до міжнародної спільноти, щоб вона продовжила тиск на Кремль до звільнення всіх політичних в’язнів у Росії та на тимчасово окупованих територіях.

  • 7 вересня 2019 року в рамках обміну в Україну повернулися 35 утримуваних Росією українців, у Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.
  • 29 грудня в рамках обміну з підтримуваними Росією угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» на підконтрольну Україні територію повернулися 76 людей. Київ видав 124 осіб.
  • За даними представниці України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерії Лутковської, у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі залишається близько 300 людей.

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