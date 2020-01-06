МЗС: близько 100 незаконно ув’язнених українців «святкують» Різдво в російських тюрмах

Росія незаконно утримує близько 100 українців, повідомило Міністерство закордонних справ України у Facebook.

«Близько 100 українських громадян, які незаконно ув’язнені в Росії, «святкують» різдвяні свята у в’язниці. Знову!» – наголосили в МЗС.

У відомстві звернулися до міжнародної спільноти, щоб вона продовжила тиск на Кремль до звільнення всіх політичних в’язнів у Росії та на тимчасово окупованих територіях.