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06 січня 2020, Київ 16:08
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Три царі на верблюдах проїхалися Прагою – відео

Три царі на верблюдах проїхалися Прагою – відео
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Християни, які дотримуються григоріанського календаря, 6 січня святкують релігійне свято Богоявлення (за юліанським календарем – 19 січня, більш відоме як Водохреще). Воно завершує цикл Різдвяних свят. У Чехії з цим пов’язана щорічна традиція ходи Трьох царів зі збору грошей на благодійність. Ходу в Празі влаштувала благодійна організація Архієпископства Празького Римо-католицької церкви. Зібрані кошти підуть на допомогу нужденним, матерям-одиначкам у Чехії та на інші соціальні проєкти вдома й за кордоном. Натомість християни східного обряду, які святкують за юліанським календарем, цього дня відзначатимуть Навечір’я Різдва Христового – Святий вечір. (Відео Reuters)

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