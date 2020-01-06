Християни, які дотримуються григоріанського календаря, 6 січня святкують релігійне свято Богоявлення (за юліанським календарем – 19 січня, більш відоме як Водохреще). Воно завершує цикл Різдвяних свят. У Чехії з цим пов’язана щорічна традиція ходи Трьох царів зі збору грошей на благодійність. Ходу в Празі влаштувала благодійна організація Архієпископства Празького Римо-католицької церкви. Зібрані кошти підуть на допомогу нужденним, матерям-одиначкам у Чехії та на інші соціальні проєкти вдома й за кордоном. Натомість християни східного обряду, які святкують за юліанським календарем, цього дня відзначатимуть Навечір’я Різдва Христового – Святий вечір. (Відео Reuters)