За час війни Путін засекретив понад половину своїх указів – ЗМІ

З початку повномасштабної війни Росії проти України відсоток засекречених указів російського президента Володимира Путіна від загальної кількості підписаних документів став рекордним за останні 20 років. На це звернуло увагу видання «Медіазона», вивчивши портал правових актів та порядкові номери документів.

Відповідно до них, у березні було засекречено 54% від усіх указів Путіна, у квітні – 49%. Вищим цей показник був лише у грудні 2002 року (59%) – коли йшла друга чеченська війна, а всередині країни сталося безліч терактів.

Видання зазначає, що секретними указами, зокрема, посмертно нагороджують військовими орденами. Вивчивши повідомлення різних міських та селищних адміністрацій про загибель російських військовослужбовців на території України, «Медіазона» повідомляє про щонайменше 600 таких нагород.

За різними оцінками, з початку вторгнення армії РФ на територію України загинуло від 10 до 25 тисяч російських солдатів. Міноборони РФ не повідомляло про кількість загиблих з 25 березня – тоді, за версією відомства, їх було 1351.