Створений Путіним сайт громадських ініціатив блокує публікацію петиції з вимогою зупинити війну в Україні – ЗМІ

Створений президентом РФ Володимиром Путіним сайт «Російська громадська ініціатива» не дозволяє опублікувати петицію з вимогою зупинити війну в Україні, пише у своєму розслідуванні російське видання «Можем объяснить».

Петицію із вимогою «закінчити спецоперацію в Україні» кореспондент видання розмістив на порталі громадських ініціатив 15 грудня минулого року.

Після двомісячної перевірки експерти порталу повідомили, що ця ініціатива не належить до питань соціально-економічного розвитку країни, удосконалення державного та муніципального управління. Хоча в обґрунтуванні петиції було зазначено, що завершення «СВО» призведе до покращення економічної ситуації в РФ, а сама країна перестане бути світовим вигнанцем.

Петицій проти війни в Україні чи, як її в РФ називають «СВО», як зауважили журналісти, в принципі немає на сайті ініціатив.

Натомість адміністрація порталу дозволяє публікувати петиції про відключення світлофорів або відкриття майданчика для собак. Найпопулярнішою ініціативою є прохання повернення спеціальних режимів оподаткування в ювелірній галузі, але й воно набрало лише 10 тисяч голосів. А щоб ініціативу розглянула робоча урядова група, звернення має набрати 35 тисяч голосів.

Кремль, за інформацією «Можем объяснить», не реагує навіть на петицію, яка набрала мільйон підписів. Найпопулярнішою з ініціатив стала петиція !Зупинити війну з Україною!, запущена у день вторгнення головою правозахисної організації «За права людини» Левом Пономарьовим.

Ця петиція набрала на Change.org 1,28 млн підписів.

З моменту створення порталу громадстких ініціатив в 2012 році практично всі популярні ініціативи, за даними журналістів, були відхилені, наприклад, про заборону чиновникам їздити на автомобілях дорожчих за 1,5 млн рублів і скасувати закон про довільні блокування сайтів.