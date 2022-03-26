Путін підписав закон про визнання ветеранами військових РФ, які беруть участь у війні проти України

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який поширює статус ветеранів та інвалідів бойових дій на російських військових, які беруть участь у війні проти України. Документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Закон «Про ветеранів» доповнено пунктом про «виконання завдань під час спеціальної військової операції на територіях України, Донецької народної республіки та Луганської народної республіки: з 24 лютого 2022 року».

Статус ветерана дає право на щомісячні виплати, податкові пільги, безкоштовний проїзд в електричках, медичне обслуговування позачергово та доступ до санаторно-курортних послуг, пільг при оплаті за комірне та інших заходів соціального захисту.

23 березня закон підтримала Держдума, а також схвалила Рада Федерації. Законопроєкт був внесений партією «Єдина Росія» 22 березня.

Масштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації». Наразі з обласних центрів окуповано тільки Херсон, однак російська влада зайшла до кількох менших міст на півдні та сході України. Згодом почалися переслідування та викрадення проукраїнських активістів, журналістів та представників місцевої влади на територіях, тимчасово контрольованих російськими військами.