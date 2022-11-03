Путін підписав указ про одноразову фінансову допомогу мобілізованим і контрактникам

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про одноразову виплату мобілізованим та контрактникам, повідомляє сайт Кремля.

Сума виплати становитиме 195 тисяч рублів.

У березні Путін обіцяв виплати сім’ям загиблих у війні в Україні. Кожна сім’я військовослужбовця, який загинув в Україні, має отримати страхове забезпечення та одноразову допомогу у 7,4 млн рублів. Додаткові виплати кожній родині загиблого мали становити 5 млн рублів. Також повідомлялося, що для сімей загиблих передбачено щомісячну грошову компенсацію. Однак суми цієї компенсації президент не назвав.

Пораненим в Україні Путін також обіцяв страхове забезпечення та одноразову допомогу. Так, сума одноразової допомоги у разі непридатності до служби, як сказав він, складе 2,9 млн рублів, додаткова допомога – 3 млн рублів. У разі інвалідності буде передбачено щомісячну компенсацію.

Російські солдати раніше скаржилися, що за пів року війни жодного разу не побували на ротації, виплати «бойових» затримуються, окремі «добровольці» не отримали компенсацій за поранення, як і ті, хто зазнав поранення в результаті вибухів в окупованому Криму чи Білгородській області РФ. Російська влада не вважає ці території місцем проведення так званої «спеціальної операції».