Путін ветував законопроєкт про довічну відповідальність головних редакторів ЗМІ за опубліковану інформацію

Президент Росії Володимир Путін вперше за довгий час наклав вето на законопроєкт, схвалений російським парламентом. Він відхилив закон, що вводить персональну відповідальність головних редакторів за цитування відомостей, опублікованих їхніми виданнями.

Закон в ухваленому парламентом Росії вигляді фактично не має терміну дії. Головні редактори видань можуть, відповідно до нього, отримати штраф або стягнення компенсації за опубліковану їхніми виданнями інформацію, навіть якщо давно змінили роботу.

Той же законопроєкт покладає на видання повну відповідальність за цитування повідомлень інших ЗМІ, якщо не можна знайти і покарати головного редактора процитованого видання.

У чинному законодавстві Росії з редакції медіа знімають відповідальність, якщо помилкова, заборонена інформація була дослівним відтворенням повідомлень, матеріалів або їхніх фрагментів, поширених іншим ЗМІ, яке може бути встановлене і притягнуте до відповідальності.

Законопроєкт був ухвалений нижньою палатою парламенту Росії у травні, а на початку червня його схвалила Рада федерації. Путін відхилив його 15 червня, випливає з картки законопроєкту на сайті Держдуми.

Парламент Росії вже не зможе розглянути його заново в нинішньому складі, 17 червня він провів останнє засідання в сьомому скликанні.

Путін майже не користується своїм правом вето, пише російська служба Радіо Свобода. Попереднього разу президент Росії відхиляв закон у грудні 2016 року. Тоді він повернув до парламенту закон про створення федеральної бази обліку освітніх установ.