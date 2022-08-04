ФБК: ексдружина Путіна має нерухомість в Європі і з чоловіком отримує прибутки від влади РФ та великого бізнесу 

Колишня дружина Володимира Путіна Людмила Очеретна (Путіна) та її чоловік Артур Очеретний отримують від мерії Москви, «Газпромбанку» та інших компаній мільйони рублів, а також володіють квартирами та віллами у Франції, Швейцарії та Іспанії, йдеться у новому розслідуванні команди опозиційного політика Олексія Навального («Фонд боротьби з корупцією»).

У 44-хвилинному фільмі-розслідуванні йдеться, що ексдружина президента Росії має дві квартири в Іспанії вартістю у понад 2 мільйони євро.

Соратники Навального кажуть, що знайшли у Людмили Путіної та її чоловіка Артура Очеретного, за якого вона вийшла заміж у 2015 році, також дві квартири у Малазі. Першу Очеретний купив 10 років тому за 790 тисяч євро. У 2014 році Очеретний купив ще одну квартиру за понад 1,3 мільйона євро.

Крім того, Путіна та Очеретний володіють віллою у Біарріці в Франції за 5,3 мільйона євро. Будинок був придбаний у 2013 році.

Цієї весни швейцарські журналісти розповіли про купівлю Очеретними у 2015 році квартири у швейцарському Давосі за приблизно 3,5 мільйона євро.

Подружжя Очеретних здає в оренду приміщення будинку в центрі Москви, йдеться у розслідуванні. Загальний прибуток від оренди становить понад 250 мільйонів рублів на рік. Про цей дохід колишньої дружини Путіна першим повідомляло агентство Reuters у 2017 році.

Розслідувачі оцінюють вартість нерухомості, купленої Людмилою та Артуром Очеретними, у майже 600 млн рублів.

Також повідомляється, що «Центр розвитку міжособистісних комунікацій» Очеретних отримує сотні мільйонів рублів від великого бізнесу та влади.

Розслідувачі стверджують, що знайшли блог Людмили Путіної у «Живому журналі». За даними авторів публікації, дружина президента писала під ніком llenaa. На те, що обліковий запис міг належати Путіній, вказують збіги в ЖЖ з фактами з її біографії, у тому числі в дрібних деталях.

У багатьох повідомленнях авторка блогу писала про нудьгу, у коментарях під дописами захищала російську владу та президента. Блог у ЖЖ Людмила Путіна, ймовірно, вела до 2008 року.

Людмила Путіна була опікуном фонду «Центр розвитку російської мови», заснованого у 2000 році. З 2010 року до сьогодні директором фонду є Артур Очеретний, а Людмила Путіна формально до фонду не має жодного стосунку. Розслідувачі називають трьох найбільших спонсорів центру – мерія Москви, «Газпромбанк» та «Сєвєрсталь» близького до Путіна олігарха Олексія Мордашова. Так, за даними соратників Навального, всього за три роки від мерії Москви центр отримав 175 млн рублів.

Влітку 2013 року Людмила Путіна повідомила, що їхній шлюб із Володимиром Путіним розпався. У 2015 році вона вийшла заміж за Артура Очеретного. Після розлучення, преса писала, що «Путін не віддав Людмилі нічого» з майна, яке було зазначено у його декларації.