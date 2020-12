Колишній зять Путіна купив частку в найбільшій нафтохімічній компанії Росії «Сибур» лише за 100 доларів – розслідування

Офшорна компанія Кирила Шамалова, якого ЗМІ називають колишнім чоловіком дочки президента Росії Володимира Путіна, у 2013 році купила 3,8% акцій найбільшої нафтохімічної компанії Росії «Сибур» вартістю 380 мільйонів доларів лише за 100 доларів США – в 3,8 мільйона разів дешевше від їхньої ринкової ціни. Про це пишуть видання «Важные истории» та OCCRP із посиланням на отриманий архів електронної пошти Шамалова.

Згідно з даними видання, у 2009 році, за чотири роки до купівлі, Кирилу Шамалову було всього 27 років, але він уже став віцепрезидентом із адміністративної підтримки бізнесу компанії «Сибур».

У червні 2013 року офшорна компанія Шамалова з Белізу, Kylsyth Investments Ltd, придбала в іншої офшорної компанії з Британських Віргінських островів, Volyn Portfolio Corp., 38 тисяч акцій офшорної компанії з острова Гернсі, Themis Holdings Ltd. На той момент Themis Holdings Ltd була материнською компанією «Сибур», йдеться в матеріалі.

У розслідуванні зазначено, що після купівлі акцій Themis Holdings Ltd. Шамалов автоматично став власником 3,8% «Сибуру». До цієї угоди він уже володів 0,5% холдингу – таким чином, його сукупна частка в «Сибурі» склала 4,3%.

Шамалов – син Миколи Шамалова, якого агенція новин Reuters назвада «старим другом Путіна» та акціонером банку «Росія». На початку 2015 року він, за даними Reuters, перебував у відносинах із Катериною Тихоновою: загальний статок подружжя тоді оцінювали у 2 мільярди доларів, і основна його частина припадала на належну на той момент Шамалову 21-відсоткову частку в компанії «Сибур» (на додаток до 3,8% «Сибуру» він пізніше придбав ще один пакет акцій).

«Ціна 3,8% «Сибуру» склала для нього лише 100 доларів. При цьому, сам Шамалов в інтерв’ю газеті «Коммерсант» оцінював весь «Сибур» в 10 мільярдів доларів. Таким чином, ринкова ціна його першого пакету могла скласти близько 380 мільйонів доларів – або в 3,8 мільйона разів більше, ніж за нього заплатив зять президента Росії», – стверджується в розслідуванні.

Прес-служба «Сибуру» передала журналістам коментар голови правління компанії Дмитра Конова. За його словами, операції в 2013 році відбувались у рамках одного з етапів запущеної акціонерами в 2011 році програми додаткової мотивації широкого кола керівних менеджерів компанії.

«Різні етапи передбачали різних учасників і різні умови для різних груп учасників. Умови продажу акцій за згаданою Вами угодою не відрізнялися від умов продажу для низки інших менеджерів, ексклюзивних умов персонально для К.М. Шамалова не було. Можливо, Ви не враховуєте, що при оцінці вартості акцій також враховується/враховувався розмір боргу цієї юридичної особи», – цитує розслідування слова Конова.

Видання «Важные истории» ознайомилося зі звітом щодо оцінки акцій компанії, проведеної у 2014 році на замовлення її акціонерів. Незалежний експерт оцінив холдинг в 15,4 мільярда доларів. Також журналісти вивчили контракти 11 топ-менеджерів, які брали участь в опційній програмі «Сибуру», про яку говорить Конов.

За їхніми даними, всі вони платили реальні гроші за акції – зі знижкою близько 15% від їхньої ринкової вартості, що є нормальною практикою в таких мотиваційних програмах.

«Наприклад, виконавчий директор компанії Сергій Комишан, згідно з контрактом, повинен був заплатити за свій пакет 0,26% «Сибуру» 21,6 мільйона доларів. Тобто за пакет у 15 разів менше, ніж у зятя президента Росії, Комишан віддав у 216 тисяч разів більше. Віцепрезидент «Сибуру» Олексій Філіповський за свій пакет 0,15% повинен був заплатити 12,7 мільйона доларів», – йдеться в матеріалі.

Першого серпня 2014 року Кирило Шамалов зареєстрував компанію «Яуза 12» за адресою своєї квартири в Москві. Через шість днів компанія придбала 17% «Сибуру». Ринкова вартість цього пакету становила майже 80 мільярдів рублів. Шамалов говорив «Коммерсанту», що ці кошти він позичив у «Газпромбанку» під заставу власних активів. Що це були за активи, він не пояснював. Як писало агенство РБК із посиланням на свої джерела, Шамалов обслуговував кредит за рахунок грошей, що надходять йому в якості дивідендів за акціями «Сибуру». За 2014 рік він повинен був отримати близько 3,7 мільярда рублів.

На початку 2018 року агенція Bloomberg повідомила, що Кирило Шамалов і Катерина Тихонова розлучилися.

«А приблизно за пів року до цього Шамалов продав пакет акцій «Сибуру», який придбав у Геннадія Тимченка в 2013 році. За даними джерел, опитаних Bloomberg, на продажі Шамалов нічого не заробив, тому що отримав цей пакет в якості гарантії довіри з боку президента Росії», – зазначає видання.

Також журналісти розповіли про будинки Кирила Шамалова і Катерини Тихонової в селищі Усово на Рубльовці під Москвою і в містечку Біарриц у Франції, облаштуванням яких вони займалися. За даними журналістів, будинок у Франції раніше належав родині Геннадія Тимченка, давнього друга Володимира Путіна. З посиланням на документи з пошти Кирила Шамалова, видання пише, що купівля будинку у Франції обійшлася йому в 4,5 мільйона євро, або 181 мільйон рублів за тодішнім курсом.

«Важные истории» зазначають, що архів пошти Кирила Шамалова має велику суспільну значимість – у тому числі тому, що незабаром після одруження з дочкою президента він став наймолодшим доларовим мільярдером Росії.

Катерина Тихонова, за даними видання, використовувала кілька адресу електронної пошти для листування з Кирилом Шамаловим. «Але для своєї основної адреси вона обрала «нік», який багато говорить про дочку Володимира Путіна та її захоплення. Вона назвала себе Гіпатією з Александрії», – йдеться в матеріалі.

Кирило Шамалов і Катерина Тихонова відмовилися відповідати на запити «Важных историй». Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков на запитання журналістів видання сказав, що вони «вже багато разів залишали подібні запитання без відповідей».

Батько Кирила Микола Шамалов входив до кола небагатьох людей, котрих президент Росії Володимир Путін запрошував на свій день народження. В середині 1990-х років Шамалов і Путін були співзасновниками відомого дачного кооперативу «Озеро» в Приозерському районі Ленінградської області.

У квітні 2018 року Кирило Шамалов потрапив до американського санкційного списку. Мінфін США тоді зазначив, що статок цього бізнесмена різко зріс після того, як у 2013 році він одружився на Катерині Тихоновій. Агентство Reuters називало її дочкою Путіна.