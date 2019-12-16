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16 грудня 2019, Київ 21:39
Новини | Міжнародні

Путін підписав закон про заборону колишнім співробітникам ФСБ залишати Росію

Колишні співробітники ФСБ протягом певного часу не зможуть виїжджати з Росії

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Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє керівництву ФСБ забороняти виїзд з Росії своїм колишнім співробітникам. Максимальний термін заборони – п’ять років, починаючи з дня звільнення.

Автори законопроекту стверджували, що, розробляючи його, вони керувалися виключно інтересами самих силовиків. Зокрема, глава комітету Держдуми Росії з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов відзначав, що закон спрямований на «забезпечення особистої безпеки співробітників ФСБ» через «провокації проти росіян за кордоном, які почастішали».

Раніше заборонити виїзд з Росії колишнім співробітникам ФСБ можна було тільки в тому випадку, якщо вони мали доступ до секретної інформації.

У 2013 році МВС Росії заборонив чинним співробітникам виїжджати за кордон без схвалення керівництва. Це пояснювали випадками спроби вербування поліцейських іноземними спецслужбами.

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