ФСБ заявляє, що запобігла теракту в Мурманську, який готував «прихильник «Правого сектору»

Федеральна служба безпеки Росії заявляє про затримання «прихильника забороненої в Росії організації «Правий сектор», який «збирався влаштувати вибух біля адміністративної будівлі в Мурманську». Про це повідомляють російські інформагенції з посиланням на Центр громадських зв’язків ФСБ.

«Федеральною службою безпеки припинено діяльність прихильника екстремістської організації «Правий сектор», який готував терористичний акт біля будівлі органів місцевого самоврядування Мурманська з використанням саморобного вибухового пристрою», – ідеться в повідомленні.

У повідомленні не уточнюється, яким чином чоловік пов’язаний із українською організацією.

У ФСБ зазначили, що росіянина 1983 року народження затримали в Мурманську 10 грудня, коли чоловік забирав зі схованки саморобний вибуховий пристрій великої потужності.

Кримінальну справу порушили за статтями про приготування до терористичного акту (статті 30 і 205 Кримінального кодексу РФ).

Організація «Правий сектор» стала відома широкому загалу під час Революції гідності. Згодом значна частина її членів стала в лави добровольчих батальйонів, які захищали територіальну цілісність України на Донбасі. Упродовж останніх років публічна активність «Правого сектору» є мінімальною.