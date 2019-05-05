Статки гурту Queen перевищили багатство королеви Єлизавети II – The Times

Статки нині живих учасників британського гурту Queen (в перекладі – «королева») перевищили статки британської королеви Єлизавети II, пише газета The Times.

В учасників рок-гурту Браяна Мея, Роджера Тейлора і Джона Дікона загалом майже 600 мільйонів доларів, тоді як у Єлизавети II – близько 500 мільйонів.

Це випливає з рейтингу The Sunday Times Rich List, який видання обіцяє оприлюднити на наступних вихідних.

За повідомленням, статки учасників гурту зросли після успіху фільму «Богемська рапсодія», крім того, рокери продовжують добре заробляти: кожен із них цього року додав до спільного багатства ще близько 25 мільйонів фунтів.