Держдеп нагородив Рябошапку премією за боротьбу з корупцією – посольство США в Україні

Державний департамент США нагородив колишнього генерального прокурора України Руслана Рябошапку премією з боротьби з корупцією. Про це повідомила пресслужба посольства США в Україні.

«Вітаємо колишнього Генпрокурора Руслана Рябошапку, одного з 12 лауреатів премії Державного департаменту з боротьби з корупцією», – йдеться в повідомленні.

В Державному департаменті США зазначили, що очолений Рябошапкою процес переатестації прокурорів мав довготривалий вплив, та, за підтримки українського уряду, був доведений до кінця його наступником.

Руслан Рябошапка обіймав посаду генпрокурора з 29 серпня 2019 року до 5 березня 2020-го. Верховна Рада України на позачерговому засіданні висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, тим самим відправивши його у відставку.