Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про рівні права батьків на декретну відпустку

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною. На засіданні 1 грудня документ підтримав 301 народний депутат.

Ініціатори законопроєкту заявляють, що його мета:

забезпечити рівні можливості матері й батька на догляд за дитиною та поєднання трудової діяльності із сімейними обов’язками;

усунути законодавчі прогалини, які обмежують права чоловіка на відпустку для догляду за дитиною;

створити передумови для посилення ролі батька у процесі вихованні дітей і розвитку відповідального батьківства в Україні.

Документ, зокрема, пропонує доповнити Кодекс про працю і закон «Про відпустки» новим видом відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 днів, яка оплачується коштом роботодавця.

Законопроєкт передбачає, що на таку відпустку може претендувати не тільки чоловік, що перебуває в шлюбі з жінкою, яка народила дитину, а й батько дитини, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, але вони разом проживають.

Така відпустка також може надаватися бабусі чи дідусеві або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати (батько) дитини одна (один) виховує його.

Законопроєкт також передбачає рівне право кожного з батьків дитини брати відпустку по догляду за дитиною до трьох років.

В Україні жінці надається 70 днів оплачуваної відпустки до пологів і 56 – після пологів. Також передбачена відпустка по догляду за дитиною до трьох років, протягом яких зберігається робоче місце. Ця відпустка практично не оплачується. Є тільки так звана державна допомога – 41 тисяча 280 гривень (близько 1450 доларів), з яких 10 тисяч 320 гривень (близько 370 доларів) – це одноразова виплата, решта суми виплачується протягом трьох років по 860 гривень на місяць (30 доларів).

У відпустку по догляду за дитиною може піти як жінка, так і чоловік. Однак, згідно з чинним законодавством, таке право батько може отримати тільки в тому випадку, якщо мати офіційно працевлаштована. Чоловік зобов’язаний надати довідку з місця роботи матері дитини. Якщо ж мати – приватний підприємець або офіційно не працює, це позбавляє батька можливості взяти декрет.

Згідно зі статистикою за 2017 рік, всього 3% декретних відпусток в Україні були оформлені на чоловіків.