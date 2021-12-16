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Новини | Політика

Рада закликала Бундестаг визнати Голодомор геноцидом українського народу

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу

Верховна Рада закликала парламент Німеччини визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

За постанову про звернення українського парламенту до Бундестагу на засіданні 16 грудня проголосував 331 народний депутат.

Верховна Рада закликала німецький парламент дати «політичну оцінку подіям Голодомору, що стане важливим сигналом для вшанування мільйонів жертв цього злочину тоталітарного режиму, вагомим внеском у справу забезпечення мирного та безпечного майбутнього для наступних поколінь».

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

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