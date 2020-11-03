Рада дозволила змінювати по батькові

Верховна Рада України дозволила змінювати не лише прізвище й ім’я, а й по батькові. За ухвалення відповідного законопроєкту на засіданні 3 листопада проголосували 259 депутатів при мінімально необхідних 226.

«Законом доповнено статтю 295 Цивільного кодексу України і статтю 149 Сімейного кодексу України положеннями, які мають дозволити фізичній особі змінювати не лише своє прізвище та (або) ім’я (що вже передбачено чинним законодавством), а й по батькові», – йдеться в повідомленні пресслужби парламенту.

Зокрема, ухвалений закон передбачає такі зміни:

Фізична особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові.

Фізична особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові за згодою батьків.

У разі якщо над фізичною особою, яка досягла 14 років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені, та (або) по батькові такої особи здійснюється за згодою піклувальника.

Фізична особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові за згодою одного з батьків, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав стосовно цієї дитини або якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження, або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

У разі заперечення одного з батьків щодо зміни по батькові дитини спір щодо такої зміни може вирішувати орган опіки і піклування або суд. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків стосовно дитини та інші обставини, що засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини.

Цей закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.

У першому читанні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у червні.

Досі чинне в Україні законодавство передбачало дозвіл на зміну імені та прізвища, але прямо не передбачало права змінювати по батькові.