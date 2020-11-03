Рада дозволила змінювати по батькові

Верховна Рада України дозволила змінювати не лише прізвище й ім’я, а й по батькові. За ухвалення відповідного законопроєкту на засіданні 3 листопада проголосували 259 депутатів при мінімально необхідних 226.
«Законом доповнено статтю 295 Цивільного кодексу України і статтю 149 Сімейного кодексу України положеннями, які мають дозволити фізичній особі змінювати не лише своє прізвище та (або) ім’я (що вже передбачено чинним законодавством), а й по батькові», – йдеться в повідомленні пресслужби парламенту.
Зокрема, ухвалений закон передбачає такі зміни:
- Фізична особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові.
- Фізична особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові за згодою батьків.
- У разі якщо над фізичною особою, яка досягла 14 років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені, та (або) по батькові такої особи здійснюється за згодою піклувальника.
- Фізична особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові за згодою одного з батьків, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав стосовно цієї дитини або якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження, або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.
- У разі заперечення одного з батьків щодо зміни по батькові дитини спір щодо такої зміни може вирішувати орган опіки і піклування або суд. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків стосовно дитини та інші обставини, що засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини.
Цей закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.
У першому читанні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у червні.
Досі чинне в Україні законодавство передбачало дозвіл на зміну імені та прізвища, але прямо не передбачало права змінювати по батькові.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ