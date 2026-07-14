Рада ще на 90 днів продовжила воєнний стан та мобілізацію

Верховна Рада продовжила строку дії воєнного стану та мобілізації.

За відповідний законопроєкт № 15401 у цілому проголосували 313 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

«За» cхвалення проєкту закону 15402 проголосували 311 депутатів.

Воєнний стан продовжується 2 серпня на 90 діб – до 31 жовтня 2026 року.

Напередодні президент України Володимир Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію з 2 серпня ще на 90 днів.

Законопроєкт 15402 пропонує затвердити указ президента «Про продовження строку проведення загальної мобілізації», яким строк проведення загальної мобілізації продовжується з 2 серпня 2026 року на 90 діб.

Воєнний стан і загальна мобілізація діють в Україні від 24 лютого 2022 року, з дня повномасштабного вторгнення Росії.



