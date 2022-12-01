Рада призначила Кубракова віцепрем’єром із відновлення

Верховна Рада призначила Олександра Кубракова віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури, звільнивши його з посади міністра інфраструктури. Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Рада призначила пана Олександра Кубракова на посаду віцепрем’єра – міністра інфраструктури та регіонального розвитку. На призначені був і прем’єр-міністр. За призначення – 263 депутатів», – написав Железняк у телеграмі.

Раніше сьогодні на сайті Верховної Ради були оприлюднені проєкти постанов про звільнення Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури України і про призначення його віцепрем’єр-міністром із відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури.

Кубраков був міністром інфраструктури з травня 2021 року.