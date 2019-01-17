Рада не підтримала постанову про скасування результатів голосування за мораторій на продаж землі

Верховна Рада відмовилася підтримати проекти постанов про скасування результатів голосування за законопроект, яким парламенту у грудні продовжив мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року.

На засіданні 17 січня два проекти постанов не набрали необхідних 226 голосів.

Тепер спікер парламенту Андрій Парубій має право підписати закон про мораторій і направити його на підпис президентові Петру Порошенку.

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Верховна Рада ухвалила документ 20 грудня. Він передбачає, що Кабінет міністрів України має до 1 березня 2019 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Попередня заборона на продаж землі діяла до 1 січня 2019 року.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд чи Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.