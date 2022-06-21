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Рада скасувала «нульове розмитнення» для ввезення авто з-за кордону

Станом на 13 червня в Україну завдяки «нульовому розмитненню» завезли 163 тисячі автомобілів

Верховна Рада повернула мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів. Цей законопроєкт підтримали 234 парламентаря.

Ухвалений документ також передбачає відновлення оподаткування для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи; а також для підприємств, що не сплачують ввізне мито.

Зміни мають набути чинності з 1 липня цього року.

Станом на 13 червня в Україну завдяки «нульовому розмитненню» завезли 163 тисячі автомобілів.

24 березня Верховна Рада на період воєнного стану скасувала ввізне мито, ПДВ та акцизний податок для транспортних засобів, що ввозяться в країну. 5 квітня президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Однак згодом у парламенті заговорили про потребу в перегляді цього рішення: головним чином через створення черг на кордоні, які заважають проїзду транспорту зі зброєю та гуманітарними вантажами.

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