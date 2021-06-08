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08 червня 2021, Київ 14:46
Новини | Політика

Огорожу біля будівлі Ради приберуть на несесійні тижні – Кондратюк

«Більше ніякої огорожі на площі Конституції у несесійні тижні», – написала віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк

Огорожу на площі Конституції в Києві навколо будівлі Верховної Ради України будуть виставляти лише під час пленарних тижнів, коли народні депутати збираються на засідання, повідомила віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк.

«Ми продовжуємо відкривати Раду там, де є можливість це зробити. Тож більше ніякої огорожі на площі Конституції у несесійні тижні. Її виставлятимуть з міркувань безпеки лише під час пленарних засідань», – написала Кондратюк у фейсбуці 8 червня.

У пресслужбі Верховної Ради наразі не змогли надати подробиці такого рішення на прохання Радіо Свобода.

Біля Верховної Ради знесли паркан
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Біля Верховної Ради знесли паркан

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