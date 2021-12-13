Стефанчук: у Раді має бути можливість онлайн-голосування

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підтримує ідею запровадити систему онлайн-голосувань в українському парламенті.

«Коли два роки тому я вніс ідею про можливість онлайн-голосувань у ВР, багато колег відразу сприйняли її негативно, що, мовляв, це неправильно, що це приниження прав опозиції. Але потрібно враховувати, що у світі сьогодні ціла низка викликів, які ми не можемо спрогнозувати. Наприклад, може так статися, що через пандемію в парламенті не збереться 226 депутатів, або щось станеться із приміщенням унаслідок якоїсь умовної воєнної агресії на Грушевського, 5. Ми – єдиний законодавчий орган, і ми не маємо варіанту, щоб у разі чого все-таки зібратися й ухвалити важливе для держави рішення», – заявив спікер в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, можна при цьому обмежити перелік рішень, які можуть бути ухвалені онлайн.

Спікер додав, що онлайн-голосування є технічним питанням.

«Думаю, міністр цифрової трансформації найближчим часом представить концепцію: як він це бачить і які технічні рішення потрібні для цього. Якщо в нас буде гарантія від провідних компаній і технічне рішення, до якого буде довіра, то варто спробувати на якомусь рівні почати впроваджувати. Важливо, щоб у критичних ситуаціях у нас були запобіжники», – уточнив Стефанчук.

Крім того, спікер повідомив, що зала пленарних засідань Верховної Ради, де народні депутати голосують за ухвалення законів, може бути технічно переобладнана влітку 2022 року.

За його словами, оновлені робочі місця депутатів будуть обладнані «і комп’ютерами, і розетками, і wifi-модулями, і електронними пристроями для голосування».

З березня цього року у Верховній Раді запрацювала сенсорна кнопка під час голосувань. Таке нововведення має на меті побороти «кнопкодавство», яким зловживали депутати протягом багатьох скликань.