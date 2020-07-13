Рада проведе два позачергові засідання, перше – вже сьогодні

Верховна Рада України проведе цього тижня два позачергові засідання, перше з яких відбудеться вже сьогодні, 13 липня. Про це на погоджувальній раді українського парламенту повідомив спікер Дмитро Разумков.

«Це крайній (Разумков мав на увазі «останній» – ред.) тиждень третьої сесії Верховної Ради 9 скликання. Я сподіваюсь, він буде достатньо ефективним. Є деяке блокування роботи за рахунок того, що вже другий тиждень на розгляді парламенту знаходиться закон про гральний бізнес. Багато законопроєктів стоять у черзі на розгляд. Тож думаю, це не завадить Верховній Раді попрацювати трохи понаднормово в режимі позачергових засідань. Перше відбудеться сьогодні о 14:00 годині», – сказав голова Верховної Ради.

Серед питань, які розглянуть депутати, за словами Разумкова, буде, зокрема, призначення позачергових місцевих виборів у жовтні 2020 року і зміни до бюджету щодо виділення коштів на проведення чергових місцевих виборів.

Наступне позачергове засідання парламенту призначене на вівторок, 14 липня, на 15:00.