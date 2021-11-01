Рада 2 листопада проведе позачергове засідання

Верховна Рада України проведе позачергове засідання 2 листопада. Як повідомила пресслужба парламенту, відповідне розпорядження підписав спікер Руслан Стефанчук.

Засідання має початися о 16:00, на ньому розглянуть 13 питань.

За повідомленням, засідання скликане «у зв’язку з вимогою президента».

Зокрема, до розгляду планують додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень.