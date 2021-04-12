Разумков підписав розпорядження про скликання двох позачергових засідань Ради на 13 квітня

Верховна Рада України 13 квітня проведе два позачергові засідання. Як повідомляє пресслужба парламенту, відповідні розпорядження у зв’язку з вимогою народних депутатів підписав спікер Дмитро Разумков.

Одне засідання почнеться о 16:00. На ньому планують розглянути такі питання:

проєкт постанови Верховної Ради України про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет;

проєкт постанови про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год;

проєкт постанови про звернення до Кабінету міністрів України щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв і запровадження мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії;

проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів;

проєкт постанови про звернення до уряду щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію та тарифів на послуги розподілу природного газу.

Друге засідання має початися о 17:30. До розгляду заплановані, зокрема:

проєкт закону про внесення змін до Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року);

проєкт закону про внесення змін до закону України «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних сил України» щодо військового поховального ритуалу;

проєкт закону України про внесення змін до окремих положень законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» щодо забезпечення реалізації прав застрахованих осіб ;

проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб;

проєкт закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Раніше голова парламенту Дмитро Разумков повідомив, що Верховна Рада цього тижня працюватиме у пленарному режимі, як це передбачено календарним планом, і може зібратися на позачергові засідання.